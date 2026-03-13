Rai1: танкер РФ без экипажа дрейфует возле острова Лампедуза

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Российский танкер дрейфует около итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии, соответствующие кадры опубликовало итальянское издание Rai1.

Предположительно, корабль дрейфует без экипажа на борту. Утверждается, что танкер перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом.

На видео также можно заметить столб огня над судном, который выглядит как выброс пламени из хранилища.

По данным газеты Il Messaggero, речь может идти о российском газовозе "Арктик Метагаз", который был атакован 3 марта в Средиземном море.

Судно "Арктик Метагаз" было атаковано украинскими катерами близ территориальных вод Мальты в Средиземном море. Российский газовоз следовал с оформленным по всем правилам грузом из Мурманска.

В результате из 30 членов экипажа двое получили ожоги и были доставлены в больницу Бенгази. Остальных россиян отправили в Мурманск.

Владимир Путин охарактеризовал атаку как террористическую. Президент подчеркнул, что подобные инциденты усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках и рынках газа, в том числе для Европы.