Пожар на нефтебазе под Тихорецком полностью ликвидирован

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар на нефтебазе под Тихорецком потушен. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

К 09:15 возгорание было полностью ликвидировано.

Инцидент, произошедший утром 12 марта вследствие падения обломков беспилотника, охватил первоначально 150 квадратных метров, но к полудню распространился на 3,8 тысячи квадратных метров.

Для борьбы с пламенем был задействован пожарный поезд. Никто не пострадал. Также Роспотребнадзор сообщил о выявленных превышениях предельно допустимых концентраций бензола и ксилола в регионе в связи с данным происшествием.