13 марта, 10:30Происшествия
Пожар на нефтебазе под Тихорецком полностью ликвидирован
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар на нефтебазе под Тихорецком потушен. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
К 09:15 возгорание было полностью ликвидировано.
Инцидент, произошедший утром 12 марта вследствие падения обломков беспилотника, охватил первоначально 150 квадратных метров, но к полудню распространился на 3,8 тысячи квадратных метров.
Для борьбы с пламенем был задействован пожарный поезд. Никто не пострадал. Также Роспотребнадзор сообщил о выявленных превышениях предельно допустимых концентраций бензола и ксилола в регионе в связи с данным происшествием.
