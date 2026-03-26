Ограничения на полеты сняты в аэропорту Шереметьево

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент аэропорт возвращается к штатному режиму работы. В Росавиации отметили, что данные меры применялись для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на полеты объявили в аэропортах Шереметьево и Внуково вечером 25 марта. Вторая авиагавань продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В ночь на 26 марта аналогичные меры безопасности также распространились на Домодедово.

Ограничения вводятся в столичных аэропортах в связи с отражением атаки БПЛА на Москву, которая началась 25-го числа. Силам ПВО удалось сбить уже 34 беспилотника.