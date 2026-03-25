Аэропорт Шереметьево вновь перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Из-за этого не исключаются корректировки в расписании рейсов.

Ранее в среду, 25 марта, аэропорты Домодедово и Внуково также отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов на фоне попыток вражеских БПЛА атаковать Москву. Позже ограничения в этих воздушных гаванях были сняты.

