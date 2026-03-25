Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов в связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Узнать статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэровокзала.

Аналогичные меры принял аэропорт Шереметьево. Там прием и выпуск гражданских самолетов также ведется со согласованию. Граждане могут узнать о статусе рейса через онлайн-табло или чат-бот авиагавани.