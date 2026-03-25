Аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Аэропорт Шереметьево начал вести прием и выпуск гражданских самолетов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Решение о данном режиме работы было принято на фоне продолжающихся ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала.

В связи с этим федеральное агентство воздушного транспорта предупредило о возможных изменениях в расписании некоторых рейсов, призвав пассажиров проверять информацию о перелете через онлайн-табло или чат-бот.

С вечера 24 марта до утра 25-го числа Шереметьево частично приостанавливал деятельность на фоне очередной попытки атаки на столичный регион со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник, направлявшийся к Москве.