22 мая, 13:20

Происшествия

В ЛНР возобновили поисково-спасательные работы на территории колледжа в Старобельске

Фото: MAX/"МЧС РФ"

Возобновлены поисково-спасательные работы на месте обрушения общежития в Старобельске, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ранения различной степени тяжести получили 35 детей, в больницы доставлены 8 из них, рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. Она отметила, что состояние троих оценивается как тяжелое. В настоящий момент детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

ВСУ нанесли удары дронами по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа утром 22 мая. Всего в результате инцидента пострадали 39 человек, четверо из них погибли.

В здании в момент атаки находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник. По данным СМИ, около 10 студентов и педагогов могли оказаться под завалами, а по словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, их число может достигать 18 человек.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия намерена предоставить информацию о нападении Украины на общежитие в международные организации, такие как ОБСЕ и Совбез ООН.

Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
