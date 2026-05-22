Импорт японских машин с пробегом в Россию увеличился на 34%

Фото: ТАСС/AP/Hiro Komae

За первые четыре месяца 2026 года в Россию из Японии ввезли на 34% больше поддержанных легковых автомобилей, чем за аналогичный период в 2025 году. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на главу агентства "Автостат" Сергея Целикова.

Всего с января по апрель в России оказались 72,3 тысячи японских легковых авто с пробегом (старше трех лет). Самой большой популярностью пользуются машины марки Toyota (23,3 тысячи штук). На втором месте Honda – (22,6 тысячи).

Целиков не исключил, что по итогам года объем ввоза автомобилей Honda с пробегом будет больше, чем Toyota. По его словам, на эти два бренда приходится почти две трети импорта.

Также в топе оказались Suzuki (6,5 тысячи штук) и Mazda (4 тысячи). Пятерку замкнул немецкий Volkswagen (2,9 тысячи). Причем он обошел японские Nissan и Mitsubishi.

Ранее "Автостат" сообщил о росте продаж люксовых автомобилей в России в апреле на 4% по сравнению с 2025 годом. Покупатели нашлись для 81 машины. Такой показатель стал рекордным за последние 4,5 года.

