Криминалист Игнатов: семья Усольцевых могла уехать за границу

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью Ариной, пропавшие в Красноярском крае, на самом деле могут находиться за рубежом. Такое мнение выразил криминалист Михаил Игнатов в беседе с RT.

Эксперт считает, что они могли имитировать свою пропажу. Поэтому их поиски в России, скорее всего, ни к чему не приведут.

"Моя версия, что они имитировали свое исчезновение, а сами в другом государстве сейчас находятся. Искать их в тайге – пустая трата времени", – сказал Игнатов.

Семья Усольцевых исчезла в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае. Информация об этом появилась 2 октября 2025 года. Правоохранительные органы выяснили, что Сергей, Ирина и Арина 28 сентября пошли в поход в сторону горы Буратинка, после этого связаться с ними не удавалось.

Поиски шли до 12 октября. После этого работы велись точечно на отдельных участках. Операцию возобновили в апреле 2026 года, но она не дала результатов. В середине мая снова стало известно о возобновлении поисков.