Сергей Собянин рассказал о преимуществах резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о преимуществах резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва", которая является крупнейшей в стране как по объему инвестиций, так и по площадям работающих предприятий.

По словам мэра, в этой особой экономической зоне сосредоточено свыше 240 высокотехнологичных предприятий, из которых 129 имеют статус резидента. Благодаря этому появилось более 30 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.



Собянин отметил, что резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" могут в течение 10 лет не платить имущественный, транспортный и земельный налоги. Кроме того, ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%.



Помимо этого, для резидентов был введен режим свободной таможенной зоны, а также им доступны льготы по аренде земли. Кроме того, на сайте особой экономической зоны представлено свыше 1,5 тысячи услуг и сервисов.



Также мэр рассказал, что на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" было возведено более 2,1 миллиона квадратных метров промышленных и общественно-деловых площадей. Собянин уточнил, что по итогам прошлого года общий объем частных и бюджетных инвестиций в развитие промышленности в ОЭЗ достиг 493 миллиардов рублей.



По прогнозу, к 2030 году площади расширятся примерно в три раза – до 5,7 миллиона квадратных метров, а инвестиции в общей сложности увеличатся в 2,4 раза – до рекордных 1,2 триллиона рублей.



Мэр добавил, что ключевым условием для развития промышленности является обустройство необходимой инфраструктуры. На данный момент в Москве существует более 13 миллионов квадратных метров качественных промышленных площадей. К 2030 году этот показатель планируют удвоить – до 25,3 миллиона квадратных метров.

Ранее в ОЭЗ "Технополис "Москва" открылось высокотехнологичное производство отечественной компьютерной техники и комплектующих. Компания "ИнтехПро" стала резидентом в прошлом году. Там производятся печатные платы, персональные компьютеры, мини-ПК, ноутбуки и моноблоки на базе российских компонентов.

Специалисты планируют каждый год выпускать 18 тысяч моноблоков, 24 тысячи ПК и различные комплектующие. В целом там будут выпускать до 60 тысяч единиц компьютерной техники и комплектующих в год. В прошлом году "ИнтехПро" вывела на рынок компьютер весом 400 граммов, в планах на текущий год выпустить USB-коммутаторы, разветвители, WiFi-модули и датчики.

