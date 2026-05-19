Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 16:47

Технологии

В ОЭЗ "Технополис "Москва" открылось производство российской компьютерной техники

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Высокотехнологичное производство отечественной компьютерной техники и комплектующих открылось в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

Уточняется, что компания "ИнтехПро" стала резидентом ОЭЗ в прошлом году. Там производятся печатные платы, персональные компьютеры, мини-ПК, ноутбуки и моноблоки на базе российских компонентов. Специалисты планируют каждый год выпускать 18 тысяч моноблоков, 24 тысячи ПК и различные комплектующие. В целом там будут выпускать до 60 тысяч единиц компьютерной техники и комплектующих в год.

В прошлом году "ИнтехПро" вывела на рынок компьютер весом 400 граммов, в планах на текущий год выпустить USB-коммутаторы, разветвители, WiFi-модули и датчики. Все разработки совместимы с отечественным программным и аппаратным обеспечением.

Устройства резидента ОЭЗ востребованы не только в госструктурах, финансовом и промышленном секторах, учреждениях здравоохранения и образования, но и в ведущих компаниях банковского сектора, нефтетранспортной отрасли и цифровых услуг.

Резидентам ОЭЗ "Технополис "Москва" доступны не только налоговые и арендные льготы, но и готовая инфраструктура. Все это позволяет выпускать инновационную продукцию, создавать рабочие места и снабжать ключевые отрасли отечественными решениями, напомнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики.

"ОЭЗ "Технополис "Москва" – центр столичной микроэлектроники, и ее развитие – стратегический приоритет для города. Здесь, в кластере фотоники и микроэлектроники, уже работает более 60 предприятий", – сказал Гарбузов.

Ранее стало известно, что новый резидент московского индустриального парка "Руднево" обеспечит автомобильную промышленность страны печатными платами. Такие изделия востребованы в современном автомобилестроении, поскольку позволяют значительно увеличить количество электронных компонентов на ограниченной площади, делая устройства более компактными, производительными и надежными.

"Технополис "Москва" расширится и создаст более 90 тысяч рабочих мест к 2030 году

Читайте также


технологииэкономикагород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика