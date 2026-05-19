FT: Трамп предложил Си Цзиньпину объединиться с Путиным против МУС

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Пекине предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединиться с Владимиром Путиным для борьбы с Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, передает RT.

Американский лидер подчеркнул, что интересы США, Китая и России относительно противостояния МУС совпадают.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как заявили в судебном органе, они якобы могут быть причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркивала, что решения МУС для России не имеют никакого значения с правовой точки зрения. Она напоминала, что российская сторона не является участником Римского статута и не несет по нему обязательств. В связи с этим возможные аресты с юридической точки зрения ничтожны.

