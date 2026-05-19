Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 16:46

Политика
Главная / Новости /

FT: Трамп предложил Си Цзиньпину объединиться с Путиным против МУС

Трамп предложил Си Цзиньпину объединиться с Путиным против МУС – СМИ

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Пекине предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединиться с Владимиром Путиным для борьбы с Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, передает RT.

Американский лидер подчеркнул, что интересы США, Китая и России относительно противостояния МУС совпадают.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как заявили в судебном органе, они якобы могут быть причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркивала, что решения МУС для России не имеют никакого значения с правовой точки зрения. Она напоминала, что российская сторона не является участником Римского статута и не несет по нему обязательств. В связи с этим возможные аресты с юридической точки зрения ничтожны.

Читайте также


политика

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика