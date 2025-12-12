Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 13:36

Политика

Суд в Москве заочно назначил сроки от 3,5 до 15 лет девяти представителям МУС

Фото: ТАСС/AP/Omar Havana

Мосгорсуд заочно приговорил прокурора и 8 судей Международного уголовного суда (МУС) к различным срокам за нарушение российского закона, связанного с незаконным преследованием россиян. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По версии Следственного комитета РФ, прокурор Карим Хан и судьи Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, а также председатель МУС Петр Юзеф Хофманьский и его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу признаны виновными в привлечении невиновного к уголовной ответственности, незаконном аресте граждан и приготовлении к нападению на лиц, которые находятся под международной защитой.

Как выяснили в ГП РФ, Хан с февраля по март 2022 года незаконно привлекал в Гааге к уголовной ответственности россиян. Президиум МУС, не имея законных оснований, приказал судьям палаты вынести незаконные ордера об их аресте. В результате прокурор и судьи были объявлены в международный розыск.

Суд приговорил Хана к 15 годам лишения свободы, из которых 9 лет он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Иным представителям МУС было назначено от 3,5 до 15 лет лишения свободы.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении 6 судей, которые либо находятся на службе или ушли в отставку. Высшая квалификационная коллегия судей планирует рассмотреть представления главы ведомства.

Читайте также


судыполитика

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика