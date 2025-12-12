Суд в Москве заочно назначил сроки от 3,5 до 15 лет девяти представителям МУС

Фото: ТАСС/AP/Omar Havana

Мосгорсуд заочно приговорил прокурора и 8 судей Международного уголовного суда (МУС) к различным срокам за нарушение российского закона, связанного с незаконным преследованием россиян. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По версии Следственного комитета РФ, прокурор Карим Хан и судьи Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, а также председатель МУС Петр Юзеф Хофманьский и его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу признаны виновными в привлечении невиновного к уголовной ответственности, незаконном аресте граждан и приготовлении к нападению на лиц, которые находятся под международной защитой.

Как выяснили в ГП РФ, Хан с февраля по март 2022 года незаконно привлекал в Гааге к уголовной ответственности россиян. Президиум МУС, не имея законных оснований, приказал судьям палаты вынести незаконные ордера об их аресте. В результате прокурор и судьи были объявлены в международный розыск.

Суд приговорил Хана к 15 годам лишения свободы, из которых 9 лет он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Иным представителям МУС было назначено от 3,5 до 15 лет лишения свободы.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении 6 судей, которые либо находятся на службе или ушли в отставку. Высшая квалификационная коллегия судей планирует рассмотреть представления главы ведомства.

