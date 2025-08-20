США ввели санкции в отношении еще четырех представителей МУС

Фото: AP Photo/Peter Dejong

США ввели санкции против еще четырех представителей Международного уголовного суда (МУС), сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент и Минфин страны.

По словам американского госсекретаря Марко Рубио, в список включены судьи Кимберли Прост и Николя Гийу, а также заместители прокурора Шамим Хан и Маме Мандиайе Нианг. Как он уточнил, причиной такого решения стали действия суда, направленные на расследование действий граждан США или Израиля, их арест или задержание, привлечение к ответственности без согласия правительств стран.

Рубио также назвал МУС "институтом-банкротом".

В ответ суд заявил, что расценивает новые американские рестрикции как посягательство на независимость инстанции. В МУС также подчеркнули, что продолжат выполнять свою работу несмотря на введенные ограничения.

Вместе с тем представители инстанции обратили внимание, что данные санкции также оскорбляют страны-участницы МУС, который действует на основании правил международного порядка, и миллионы жертв по всему миру.

В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против МУС в связи с его действиями, направленными против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. Меры включают блокировку собственности и активов, а также запрет на въезд в США для членов МУС и их семей.

В МУС назвали американские санкции "попыткой подорвать независимость международного судебного института", действующего в соответствии с мандатом 125 государств – участников по всему миру.

