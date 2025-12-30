Многодетные семьи из Москвы примут участие в благотворительном чемпионате по керлингу

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Многодетные семьи из столицы примут участие в благотворительном чемпионате по керлингу в рамках проекта "Зима в Москве" и фестиваля "Путешествие в Рождество" 5 января, сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Состязания пройдут между шестью командами, каждая из которых представит пять игроков. Свое мастерство участники чемпионата смогут продемонстрировать на специально оборудованной ледовой площадке на Школьной улице.

"Профессиональные условия для участников обеспечат две специально подготовленные ледовые дорожки длиной 35 метров. Каждая команда получит полный комплект профессионального оборудования: специальные камни для керлинга, щетки для корректировки траектории и удобные жилеты", – уточнили в оргкомитете.

Ледовая площадка организована при поддержке Федерации керлинга России. Подходящие условия соревнований будут созданы как для новичков, так и для опытных игроков.

В программу турнира войдут не только спортивные состязания. После мероприятия все участники в торжественной обстановке получил медали и дипломы, а дети – сладкие подарки.

В оргкомитете "Московских сезонов" добавили, что благотворительный аспект соревнований делает это событие особенным: участники не только покажут спортивные навыки, но и станут частью доброго дела, объединяясь ради общей цели.

"Чемпионат по керлингу становится ярким примером того, как спорт может объединять семьи и делать мир лучше. Каждый участник здесь получит незабываемые впечатления и возможность проявить свои таланты в увлекательной командной игре", – отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон стартовал в Москве. В текущем зимнем сезоне комплекс "Воробьевы горы" предложил разнообразную и бесплатную программу активного отдыха для гостей с разным уровнем подготовки.

Любители горных лыж и сноуборда могут принять участие в групповых тренировках. Кроме того, в спорткомплексе новички получат базовые навыки, а спортсмены с опытом – отработают технику и повысят мастерство.