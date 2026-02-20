График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

20 февраля, 06:28

Общество

До 7 градусов мороза ожидается в Москве 20 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в пятницу, 20 февраля, составит от 5 до 7 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, небольшой снег, местами умеренный. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 5 до минус 10 градусов, в некоторых районах возможны осадки в виде снега.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что циклон "Валли" установил новый рекорд по осадкам в столице. По данным синоптика, он принес в столицу 14 миллиметров снега за неполные сутки , что стало максимальным значением для 19 февраля.

Леус напомнил, что напомнил, что наивысший показатель был установлен в это же число в 1970 году. Однако точное значение нового рекорда станет известно несколько позже.

Из-за циклона "Валли" в Москве выпали почти метровые сугробы

обществопогодагород

