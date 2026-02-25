Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 14:59

Происшествия

На Урале девочка провела ночь на могиле у бабушки

Фото: /66.мвд.рф

На Урале девочка пришла на могилу бабушки, уснула там и всю ночь провела на кладбище при минусовой температуре. На следующий день полицейские обнаружили ее на дороге, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 23 февраля. Утром продрогшая девочка решила отправиться домой пешком, но ее заметили сотрудники Госавтоинспекции Верхней Пышмы. Они доставили ребенка в отдел полиции, где укутали в теплые одеяла и напоили горячим чаем.

Правоохранители также вызвали девочке скорую. Несмотря на долгое пребывание на холоде, серьезного переохлаждения она не получила и в госпитализации не нуждалась. Когда ребенок пришел в себя, полицейские связались с родителями девочки и передали им дочь.

Семья поблагодарила правоохранителей за спасение ребенка. Отмечается, что все это время они разыскивали девочку. Тем не менее в отношении них составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Семью поставили на контроль в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее на берегу реки Волги в Саратовской области обнаружили тело пропавшего подростка. Мальчик ушел из дома в селе Привольном Ровенского района. В тот же день его начали искать полиция, волонтеры и местные жители. По данному факту следователи завели уголовное дело. Позже источник в полиции рассказал, что тело мальчика случайно нашел тракторист.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика