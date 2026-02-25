На Урале девочка провела ночь на могиле у бабушки

Фото: /66.мвд.рф

На Урале девочка пришла на могилу бабушки, уснула там и всю ночь провела на кладбище при минусовой температуре. На следующий день полицейские обнаружили ее на дороге, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 23 февраля. Утром продрогшая девочка решила отправиться домой пешком, но ее заметили сотрудники Госавтоинспекции Верхней Пышмы. Они доставили ребенка в отдел полиции, где укутали в теплые одеяла и напоили горячим чаем.

Правоохранители также вызвали девочке скорую. Несмотря на долгое пребывание на холоде, серьезного переохлаждения она не получила и в госпитализации не нуждалась. Когда ребенок пришел в себя, полицейские связались с родителями девочки и передали им дочь.

Семья поблагодарила правоохранителей за спасение ребенка. Отмечается, что все это время они разыскивали девочку. Тем не менее в отношении них составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Семью поставили на контроль в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее на берегу реки Волги в Саратовской области обнаружили тело пропавшего подростка. Мальчик ушел из дома в селе Привольном Ровенского района. В тот же день его начали искать полиция, волонтеры и местные жители. По данному факту следователи завели уголовное дело. Позже источник в полиции рассказал, что тело мальчика случайно нашел тракторист.