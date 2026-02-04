Форма поиска по сайту

04 февраля, 16:23

Общество
Координатор "ЛизаАлерт" Клецин: при пропаже ребенка нужно звонить в полицию и волонтерам

Координатор отряда "ЛизаАлерт" рассказал, как действовать при пропаже ребенка

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

В случае пропажи ребенка родители должны сразу же обращаться в полицию и привлекать волонтеров. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Сергей Клецин.

"Это нужно делать незамедлительно, не надо никого стесняться, бояться и ждать. Время играет против нас, это наш враг. Пусть лучше мы сделаем лишнюю работу, но все закончится хорошо и ребенок вернется домой", – сказал он.

По словам Клецина, за 2026 год петербургским волонтерам "ЛизаАлерт" поступило более 25 заявок на поиск детей. В одном из этих случаев ребенка спасти не смогли – он погиб к тому моменту, когда его нашли.

Координатор рекомендовал родителям регулярно напоминать своим детям, что уходить с незнакомцем нельзя ни при каких обстоятельствах. Для этого следует четко обозначить круг взрослых, которым можно доверять без сомнений.

Вдобавок к этому Клецин посоветовал объяснить ребенку, что "зона бикини" – это личная, неприкасаемая часть тела. Дети должны уметь прямо говорить о том, что им не нравится, когда их кто-то трогает или пытается увести. Кроме того, ребенку стоит купить кнопочный телефон.

"Также можно придумать слово – пароль с ребенком, который будет известен только родителям. Нужно объяснять, что взрослый никогда не попросит ребенка о помощи. Подобные просьбы должны насторожить", – отметил координатор.

В конце января стало известно о пропаже девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что его посадил в автомобиль мужчина на парковке у Таллинского шоссе.

Позже, 2 февраля, подозреваемый в похищении был задержан. Сначала он отказывался сотрудничать со следствием, но потом признался в убийстве. Тело ребенка было найдено в водоеме в Ленинградской области.

По сообщениям СМИ, задержанный рассказал, что предложил ребенку 5 тысяч рублей за интимную связь. Мальчик отказался, пообещав сообщить о предложении злоумышленника. Тогда мужчина, опасаясь последствий, решил убить ребенка.

