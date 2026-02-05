Уголовное дело возбуждено после обрушения крыши в школе под Новосибирском

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Новосибирской области"

По факту частичного обрушения крыши школы в селе Репьево возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

На место происшествия выехала следственная группа. Будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит причины обрушения.

Изъята вся необходимая документация, проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента.

В ведомстве уточнили РИА Новости, что речь идет об уголовном деле по статье "Халатность".

Крыша на площади 100 квадратных метров частично обрушилась в Тогучинском районе Новосибирской области 5 февраля. Предварительно, никто не пострадал. Занятия в школе были отменены. Всего в ней обучаются 130 учеников.

