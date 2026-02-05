Форма поиска по сайту

05 февраля, 15:24

Транспорт

Тестирование системы контроля падения на пути организовано в метро Москвы

Фото: mosmetro.ru

В метро Москвы проходит тестирование системы контроля падения на пути. Работы идут на станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Новая система позволит беспилотному поезду выяснить, что путь свободен.

"Система позволяет обнаружить предметы на путях и оперативно принять меры, а также предупредить пассажиров при их приближении к краю платформы", – пояснил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Над путями установили видеокамеру, лидар и специальную сенсорную систему, которые распознают пространство и фиксируют объекты на рельсах за одну секунду. Далее информация мгновенно передается по защищенному каналу системам поезда и в диспетчерский центр.

При получении сигнала состав заранее остановится перед препятствием, а на место будут вызваны соответствующие службы метрополитена.

"Система автоматического контроля падения на пути – это важный элемент для организации безопасного беспилотного движения. Ее создали сотрудники Центра исследования и разработки беспилотного транспорта Московского метрополитена", – добавил Ликсутов.

По его словам, после успешных испытаний технологию постепенно внедрят на других станциях. Это позволит начать первые поездки с пассажирами в 2027 году.

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт тестированию первого в стране беспилотного поезда метро модели "Москва-2024". Запуск состоялся на территории электродепо "Аминьевское".

На первом этапе поезд будет двигаться без пассажиров, а для наблюдения за работой системы и обеспечения безопасности в кабине будет находиться машинист.

"Новости дня": новый подземный переход открыли на станции метро "Вавиловская" в Москве

