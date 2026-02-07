Reuters: Россия отказалась передать Запорожскую АЭС под полный контроль США

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Россия отклонила американское предложение о передаче контроля над Запорожской АЭС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что Вашингтон предлагал взять на себя управление станцией и распределять вырабатываемую ею электроэнергию между Россией и Украиной. Однако Москва это предложение не приняла.

Как утверждает агентство, российская сторона настаивает на сохранении своего контроля над ЗАЭС. В качестве компромисса Москва якобы готова поставлять Украине электроэнергию с станции по льготным ценам. Однако Киев считает такой подход неприемлемым.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным поднимал тему Запорожской АЭС. По его словам, он поддержал действия российского руководства по электростанции. Также он добавил, что российский лидер сотрудничает с Украиной по теме АЭС.