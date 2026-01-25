Politico: большая часть переговоров в Абу-Даби была посвящена экономическим вопросам

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Экономические вопросы стали основой переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

Согласно информации источника, большая часть встречи была посвящена экономическим вопросам, а также контролю над Запорожской АЭС.

Отмечается, что Россия и США обсуждали возможность совместной работы на ЗАЭС. По мнению чиновника, это открывает для РФ новые перспективы для сотрудничества со Штатами.

Первые переговоры трех делегаций прошли в Абу-Даби 23 и 24 января. Как сообщали СМИ, стороны обсуждали территории Донбасса, статус ЗАЭС и шаги по деэскалации конфликта.

Следующая аналогичная встреча якобы назначена на 1 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.