Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:58

Политика
Главная / Новости /

Politico: большая часть переговоров в Абу-Даби была посвящена экономическим вопросам

Большая часть переговоров в Абу-Даби была посвящена экономическим вопросам – СМИ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Экономические вопросы стали основой переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

Согласно информации источника, большая часть встречи была посвящена экономическим вопросам, а также контролю над Запорожской АЭС.

Отмечается, что Россия и США обсуждали возможность совместной работы на ЗАЭС. По мнению чиновника, это открывает для РФ новые перспективы для сотрудничества со Штатами.

Первые переговоры трех делегаций прошли в Абу-Даби 23 и 24 января. Как сообщали СМИ, стороны обсуждали территории Донбасса, статус ЗАЭС и шаги по деэскалации конфликта.

Следующая аналогичная встреча якобы назначена на 1 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика