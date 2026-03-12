Медведев заявил, что Украина является несуществующей "Страной 404"

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину "несуществующей Страной 404" в статье для журнала "Эксперт".

По его словам, украинский кризис в любом случае завершится и на смену "искусственно раздутым переживаниям" придет осознание более серьезных глобальных вызовов, связанных с новым технологическим укладом.

Ранее Медведев заявлял, что военная победа в СВО уже просматривается по целому ряду параметров. Он отметил, что ему хотелось бы скорейшего достижения целей спецоперации на Украине, а также уточнил, что победа России в СВО заключается в том числе в недопущении новых конфликтов.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский обречен – ему "не сносить головы", процитировал Медведев фразу из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.