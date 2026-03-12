Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 09:10

Политика

Дмитриев заявил, что многие страны стали осознавать неэффективность санкций против РФ

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Многие страны, в том числе и США, начинают осознавать неэффективность и деструктивный характер антироссийских санкций. Об этом в своем телеграм-канале заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Такой вывод он сделал после визита в Штаты, который был организован по поручению Владимира Путина. В ходе поездки он встретился с руководителями рабочей группы по экономическому сотрудничеству Москвы и Вашингтона.

"Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках", – указал Дмитриев.

Спецпредставитель российского лидера ранее уже отмечал, что текущая санкционная политика Запада наносит ущерб не столько России, сколько глобальной экономике в целом. Он также обращал внимание на потенциальный пересмотр рестрикционного режима в отношении Москвы со стороны Вашингтона.

На последнее намекал и министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, речь идет о дальнейшем ослаблении ограничений против российского энергетического сектора. Данное решение связано со стремлением Вашингтона снизить напряженность на мировом рынке энергоносителей на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Читайте также


Сюжет: Санкции
политика

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика