Дмитриев заявил, что многие страны стали осознавать неэффективность санкций против РФ

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Многие страны, в том числе и США, начинают осознавать неэффективность и деструктивный характер антироссийских санкций. Об этом в своем телеграм-канале заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Такой вывод он сделал после визита в Штаты, который был организован по поручению Владимира Путина. В ходе поездки он встретился с руководителями рабочей группы по экономическому сотрудничеству Москвы и Вашингтона.

"Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках", – указал Дмитриев.

Спецпредставитель российского лидера ранее уже отмечал, что текущая санкционная политика Запада наносит ущерб не столько России, сколько глобальной экономике в целом. Он также обращал внимание на потенциальный пересмотр рестрикционного режима в отношении Москвы со стороны Вашингтона.

На последнее намекал и министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, речь идет о дальнейшем ослаблении ограничений против российского энергетического сектора. Данное решение связано со стремлением Вашингтона снизить напряженность на мировом рынке энергоносителей на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.