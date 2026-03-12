В зале "Зарядье" пройдет премьера спектакля "Страшные сказки. Мистерия барокко"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Зал "Зарядье" 15 марта приглашает на премьеру музыкального спектакля "Страшные сказки" в России. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Отмечается, что за основу спектакля взяты итальянские сказки эпохи барокко. Музыка Петра Айду будет звучать в исполнении оркестра Pratum Integrum.

Главные роли исполнят актрисы Роза Хайруллина, Агриппина Стеклова и Елизавета Мартинес Карденас. Также в ролях актеры Александр Ведменский, Сергей Хачатуров и Данила Дзыгар.

Режиссер Роман Мархолиа станет первым, кто покажет "Сказку сказок" Джамбаттисты Базиле на сцене в России. Посетить спектакль можно приобретя билет в сервисе "Мосбилет".

По словам самого режиссера, барочность текстов Базиле заключается в их избыточности и дерзости. Музыка, слова и телесность в постановке очень необычно сочетаются между собой, что напоминает джаз.

"Сюжеты Базиле изобретательны, чувственны, гротескны, они балансируют на грани дозволенного. Это подлинная барочная буффонада – яркая, опасная, смешная и страшная одновременно", – приводит пресс-служба слова Мархолиа.

Фестиваль "Московское барокко" проходит в зале "Зарядье" с 5 по 31 марта уже во второй раз. В программу вошли разные мероприятия, посетители могут услышать и симфоническую музыку, и джазовые импровизации.

Ранее в столице стартовали продажи билетов на спектакль "Космос" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Показ пройдет 9 апреля. В сезоне 2023–2024 года постановка получила премию "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучший спектакль".

