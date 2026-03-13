США разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, которые были загружены на суда до 12 марта. Об этом говорится в лицензии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Уточняется, что действие новой лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на связанные с Ираном транзакции.

"Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, Минфин США предоставляет временное разрешение странам на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море", – объяснил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X.

По его словам, эта "узконаправленная краткосрочная мера" будет применяться только к нефти, которая уже находится в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".

Ранее сообщалось, что власти США высвободят из своего стратегического резерва 172 миллиона баррелей нефти. Доставка энергоносителя займет около 120 дней и начнется со следующей недели.

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2026 году до 78,84 доллара за баррель. Среди причин – сокращение поставок нефти через Ормузский пролив на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а также снижение ее добычи в странах этого региона.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.