Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 марта, 12:09

Город

Система теплоснабжения Москвы переведена на минимальные параметры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Система теплоснабжения Москвы переведена на минимальные параметры работы из-за теплой погоды, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что температура сетевого теплоносителя находится на минимально необходимых значениях, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов.

По словам вице-мэра, межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. Это связано с суточными колебаниями температуры воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Также имеет значение сторона здания. Например, на солнечной температура может ощущаться как избыточная.

Бирюков напомнил, что корректировка отопительной системы проводится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" автоматически с учетом показателей температурных датчиков.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что теплая погода в столице задержится до 18–19 марта. Дневные температуры будут держаться около 10 градусов, а ночные – около 0 градусов. При этом осадков не ожидается.

городпогодаЖКХ

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика