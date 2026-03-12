Бабочки и пауки пробудились в Москве

Фото: Москва 24

В столице из-за потепления пробуждаются бабочки и пауки, однако активно перемещаться они начнут при стабильной температуре около плюс 10 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на кандидата биологических наук Павла Глазкова.

По словам эксперта, на лесных полянах за счет солнечных лучей земля прогревается сильнее, чем окружающий воздух, поэтому насекомые уже просыпаются – в Сети появляются первые видео с ними.

"Многие считают, что бабочки живут всего одно лето и погибают, но это не так", – сказал Глазков.

Он уточнил, что некоторые виды бабочек переживают зиму во взрослом возрасте. Например, павлиний глаз с осени находит укромные места, засыпает, а весной просыпается. Этих бабочек уже можно встретить на прогретых участках.

Собеседник агентства отметил, что они пока слегка перепархивают. Летать в полную силу начнут, когда установится подходящая температура.

