Фото: AP Photo/Andreea Alexandru

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Румынии дизельное топливо после ссоры с Венгрией.

"Скажу вам просто, нужен дизель. Я обратился к президенту (Румынии Никушору Дану. – Прим. ред.) очень хочу, чтобы мы достигли взаимопонимания", – сказал украинский лидер на пресс-конференции в Бухаресте.

При этом в дефиците топлива на Украине Зеленский обвинил Россию.

Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба" были приостановлены в феврале 2026 года. На фоне этой ситуации Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Спустя время Зеленский пригрозил дать контакты Орбана украинским военным, если тот продолжит блокировать Украине кредит на 90 миллиардов евро. В свою очередь, депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник назвала подобные угрозы международным скандалом.