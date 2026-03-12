Захарова назвала Зеленского террористом после его угроз Орбану

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинского лидера Владимира Зеленского террористом в ответ на его заявление об угрозах в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает газета "Известия".

Украинский лидер ранее сказал, что угрозы расправы "имеют место быть", и добавил, что дипломатическое молчание в отношениях с Венгрией не приносит пользы.

Кроме того, до этого Зеленский пригрозил дать контакты Орбана военным, если тот продолжит блокировать Киеву кредит на 90 миллиардов евро.

В ответ венгерский премьер-министр посоветовал украинскому президенту воздержаться от подобных заявлений. По его словам, так он угрожает всей Венгрии. Также он добавил, что с помощью шантажа Киев ничего не добьется от Будапешта.