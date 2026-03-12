В Абу-Даби построят первый православный храм

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В столице ОАЭ Абу-Даби появится первый православный храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщил синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Русскоязычные верующие, проживающие в Абу-Даби, обратились к священноначалию Русской православной церкви с просьбой учредить там русский православный приход", – говорится в публикации.

Отмечается, что решение о создании прихода принял Священный синод. Храм будет входить в юрисдикцию Антиохийского патриархата. Свое согласие на строительство дал 17 января патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X в письме на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Пастырское окормление новообразованного прихода решением синода поручено настоятелю храма святого апостола Филиппа в Шардже архимандриту Александру (Заркешеву)", – добавили в РПЦ.

Как указано на сайте Московского патриархата, основателями Антиохийской церкви являются святые апостолы Петр и Павел. Первые три века она занимала самою большую площадь в христианском мире, объединяя Сирию, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова, не включая Иорданию.

Теперь подавляющую часть верующих составляют диаспоры сирийцев и ливанцев в обеих частях Америки, куда они бежали от войн на Ближнем Востоке.

Ранее священник Владислав Береговой объяснил, что прихожане РПЦ могут участвовать в таинствах за границей, но не во всех храмах. Он напомнил, что с 2018 года Константинопольский и Александрийский патриархаты отделились от православного единства.

В связи с этим причащаться в их храмах за границей нельзя – они стали для православных верующих "храмами-музеями", как католические или лютеранские.

При этом можно посещать и участвовать в таинствах в церквях, которых не коснулся раскол: румынской, болгарской, польской, грузинской и некоторых других. Там доступны и исповедь, и причастие, добавил священник.