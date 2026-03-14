14 марта, 19:42

Происшествия

Мошенники в Москве убедили девочку открыть дверь квартиры и убили ее мать

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры, после чего убили ее мать, сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы.

Тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений было обнаружено в субботу, 14 марта, в квартире жилого дома. Помимо этого, был найден сейф со следами взлома.

По предварительным данным, девочка стала жертвой телефонных мошенников. Они представились правоохранителями и потребовали открыть дверь, чтобы провести оперативно-розыскные мероприятия.

Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей, а также изучают камеры видеонаблюдения. Помимо этого предпринимаются меры, которые позволяют установить местонахождение и задержать злоумышленника.

Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Кроме того, дело находится на контроле Хорошевской межрайонной прокуратуры.

По данным телеграм-канала "112", погибшая женщина пыталась помешать мошеннику, однако ей нанесли несколько ножевых ранений. Личность грабителя в настоящий момент не установлена, ему удалось скрыться. Из сейфа он похитил несколько тысяч долларов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов.

Отмечается, что злоумышленник попросил девочку задержать свою мать, однако она все-таки рассказала, что происходит в доме, после чего они зашли в квартиру.

Муж потерпевшей и отец подростка в настоящий момент находится в командировке. По неподтвержденным данным, он занимается геолого-разведочными и геодезическими работами.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, дочь погибшей самостоятельно вернулась в квартиру. Помимо этого, в доме были обнаружены следы замывания крови.

Ранее в Москве задержали женщину, которая нанесла ножевое ранение своему знакомому в квартире на юго-западе столицы. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений фигурантка нанесла мужчине не менее одного удара ножом. От полученных травм тот скончался на месте.

