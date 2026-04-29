Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA в Мадриде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили австралийку Эллен Перес и спортсменку из Нидерландов Деми Схюрс в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Мадриде.

Счет составил 6:3, 6:3 в пользу россиянок. В полуфинале спортсменки сыграют с соотечественницей Верой Звонаревой и немкой Лаурой Зигемунд.

Ранее Владимир Путин наградил Андрееву и Шнайдер медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Российские спортсменки удостоены награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта, за многолетнюю добросовестную работу.

На Олимпийских играх в Париже, которые прошли в 2024 году, Андреева и Шнайдер стали единственными медалистами из России. Тогда они заняли второе место в парном разряде.

