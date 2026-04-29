Журналист Джейкобс: FA дисквалифицировала украинского футболиста Мудрика за допинг

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение о дисквалификации украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил журналист talkSPORT Бен Джейкобс на своей странице в соцсети X.

Согласно постановлению, он не сможет принимать участие в соревнованиях 4 года.

О положительном результате допинг-теста спортсмена клуб "Челси" объявил в декабре 2024 года. Тогда FA временно отстранила его от игр.

В июне выяснилось, что повторная проба также дала положительный результат. По версии BBC, Мудрик употреблял мельдоний во время сборов национальной команды Украины. В свою очередь, издание Marca сообщило, что лондонский клуб разорвал контракт с полузащитником.

При этом в феврале 2026 года украинец подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) против FA. Однако инстанция подтвердила дисквалификацию футболиста. "Челси" пока не дал никаких комментариев по этому поводу.

По аналогичным обвинениям дисквалификация ранее коснулась победительницы Олимпийских игр в Пекине немецкой лыжницы Виктории Карл. Ее отстранили от соревнований на 18 месяцев.

Как выяснили СМИ, в организме спортсменки был обнаружен кленбутерол – вещество, входящее в перечень запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отмечалось, что препарат попал в организм лыжницы в составе сиропа от кашля, который она принимала.