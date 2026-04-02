Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 16:00

Спорт

Немецкая лыжница Виктория Карл дисквалифицирована на 1,5 года за допинг

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoria_carl

Победительница Олимпийских игр в Пекине немецкая лыжница Виктория Карл отстранена от соревнований на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба немецкого антидопингового агентства.

Ранее ТАСС писал, что в организме спортсменки был обнаружен кленбутерол – вещество, входящее в перечень запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства. Отмечалось, что препарат попал в организм лыжницы в составе сиропа от кашля, который она принимала.

Дисквалификация вступила в силу 2 апреля и продлится до 25 ноября 2026 года. Вместе с тем все результаты, показанные Карл в период с 26 марта 2025 года по 26 мая 2025 года, подлежат аннулированию, что предусматривает лишение спортсменки завоеванных медалей, набранных очков и полученных призов.

Карл 30 лет. В 2022 году она одержала победу на Олимпийских играх в Пекине в командном спринте, а также завоевала серебряную медаль в эстафете. Кроме того, на ее счету серебро чемпионата мира 2023 года и бронза чемпионата мира 2025 года, обе награды получены в эстафетных гонках.

До этого сообщалось, что российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл Паралимпиаду в Италии в слаломе. Он соревновался в категории LW6, к которой относятся атлеты с поражением одной верхней конечности.

спорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика