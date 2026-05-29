29 мая, 16:43

Экономика

‎Регулятор в Армении не обнаружил отклонений от нормы в минеральной воде "Джермук"

Фото: 123RF.com/kirisa99

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении не обнаружил отклонений в пробах минеральной воды "Джермук". Об этом сообщила пресс-секретарь регулятора Ануш Арутюнян в беседе с ТАСС.

Согласно результатам лабораторных исследований, напиток соответствует всем нормам. В частности, концентрация ионов гидрокарбоната, сульфата и хлора находится в пределах, установленных техническими регламентами Таможенного союза.

В конце апреля Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот несколько партий воды "Джермук". Мера касалась напитков, имеющих конкретные даты изготовления. Однако в конце мая решение распространилось на все партии. Уточнялось, что продукция не соответствует информации на этикетке. Это могло ввести граждан в заблуждение и стать причиной ухудшения их самочувствия.

Спустя время "Честный знак" приостановил продажу 37 миллионов бутылок воды данной марки. Специалисты выявили нарушения производителем обязательных требований к продукции. Следом Роспотребнадзор распространил запрет на продажу "Джермука" на еще 64,5 миллиона единиц продукции.

Некоторые товары из Армении могут исчезнуть с прилавков магазинов

