Россельхознадзор начал масштабную проверку продукции из Армении

Россельхознадзор проверит предприятия, поставки с которых приостановлены из-за подозрений в фальсификации рыбной продукции. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что в Россельхознадзоре обеспокоены ростом случаев обнаружения карантинных объектов в продукции из Армении. В частности, проверка фото радужной форели вызвала сомнения в происхождении сырья.

"Заявленная в ветеринарных документах радужная форель по морфологическим признакам не соответствовала ввезенной рыбе. Она имела нетипичный для этого вида окрас и аномально крупный вес – более 5,5 килограмма", – говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусского предприятия "Савушкин продукт". В твороге выявили остаточное содержание альбендазола сульфона. Результаты подтверждены в ходе мониторинговых исследований белорусской молочной продукции.