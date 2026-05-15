Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 20:22

Общество

Россельхознадзор начал масштабную проверку продукции из Армении

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Россельхознадзор проверит предприятия, поставки с которых приостановлены из-за подозрений в фальсификации рыбной продукции. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что в Россельхознадзоре обеспокоены ростом случаев обнаружения карантинных объектов в продукции из Армении. В частности, проверка фото радужной форели вызвала сомнения в происхождении сырья.

"Заявленная в ветеринарных документах радужная форель по морфологическим признакам не соответствовала ввезенной рыбе. Она имела нетипичный для этого вида окрас и аномально крупный вес – более 5,5 килограмма", – говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусского предприятия "Савушкин продукт". В твороге выявили остаточное содержание альбендазола сульфона. Результаты подтверждены в ходе мониторинговых исследований белорусской молочной продукции.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика