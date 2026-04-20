20 апреля, 15:36

Опасное вещество выявлено в твороге "Савушкин продукт"

Фото: depositphotos/myviewpoint​

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусского предприятия "Савушкин продукт". Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что режим введен в отношении продукции ЗАО "Смолевичи молоко" и ОАО "Савушкин продукт", входящих в группы компаний Белоруссии "Серволюкс" и "Санта".

В твороге предприятия выявили остаточное содержание альбендазола сульфона. Результаты подтверждены в ходе мониторинговых исследований белорусской молочной продукции.

"В адрес ветеринарной службы Белоруссии направлены уведомления о принятии необходимых мер по недопущению подобных нарушений", – говорится в сообщении.

Выявленное вещество является одним из основных активных продуктов распада альбендазола, антигельминтного препарата, который широко используется в ветеринарии. Его наличие в молоке небезопасно для здоровья человека в том числе из-за риска токсического воздействия.

Ранее в одной из партий китайской колбасы весом 382 килограмма выявили дихлофос. Выяснилось, что вещество использовали для обработки стен на одном из предприятий в КНР. В результате частицы дихлофоса попали в колбасу. Товар изъяли из оборота и ликвидировали.

