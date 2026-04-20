Обвинение запросило 5 лет колонии экс-редактору URA.RU Аллаярову по делу о взятке

Государственное обвинение запросило 5 лет колонии бывшему редактору издания URA.RU Денису Аллаярову, который обвиняется во взятке за криминальные сводки полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело Аллаярова рассматривается в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. По данным журналистов, Аллаяров покупал криминальные сводки у своего дяди-полицейского.

Нескольких сотрудников издания, включая самого экс-редактора, задержали в июне 2025 года. Редакцию подозревали в приобретении персональных данных у силовиков. Позже Аллаяров признал свою вину.

Кроме экс-редактора URA.RU, по делу также проходит начальник отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Андрей Карпов. Последнего обвинили в получении взятки и в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.

