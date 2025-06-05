ТАСС: три сотрудника URA.RU задержаны в Екатеринбурге

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Три сотрудника URA.RU задержаны в Екатеринбурге – журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также редактор свердловской редакции Денис Аллаяров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, им может грозить дело по статье "Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные".

Бодрова, уточнил источник, доставляют на допрос. Редакцию подозревают в том, что персональные данные приобретались у силовиков.

При этом официальной информации о задержании Салымской редакция пока не публиковала. В URA.RU подтвердили, что в ходе обысков были задержаны только Аллаяров и Бодров. Представители агентства уточнили, что редактора доставили к зданию местного управления Следкома.

Ранее в СМИ появилась информация, что в уральской редакции агентства проходят обыски, которые могут быть связаны с финансированием URA.RU в 2020 году некоммерческой организации "Альянс врачей" – она была признана иноагентом в марте 2021 года. Тогда сообщалось, что были задержаны двое сотрудников издания.

Спустя время в URA.RU подтвердили проведение обысков. Журналисты отметили, что ни о каком "финансировании врачей" речи не идет, а следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

