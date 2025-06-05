URA.RU подтвердило обыски в уральской редакции

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В URA.RU подтвердили, что в редакции Екатеринбурга проходят обыски. Следователи остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции.

В агентстве добавили, что обыски проходят и в квартирах нескольких журналистов.

"Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области", – говорится в материале.

Как отметили журналисты, ни о каком "финансировании врачей или иных ситуациях" речи не идет.

Ранее в СМИ появилась информация, что в уральской редакции агентства проходят обыски, которые могут быть связаны с финансированием URA.RU в 2020 году некоммерческой организации "Альянс врачей" – она была признана иноагентом в марте 2021 года.

Кроме того, сообщалось, что были задержаны двое сотрудников издания, включая свердловского редактора Дениса Аллаярова.