Дождь и мокрый снег ожидаются в Москве 12 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей Москвы 12 ноября ждет пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр России.

В столице дневная температура составит от 1 до 3 градусов. В ночные часы воздух охладится до нуля.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня ожидается на уровне 741–742 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем термометры покажут от 0 до 5 градусов. Ночью температура местами опустится до минус 2 градусов.

Ранее сообщалось, что пятница, 13 ноября, станет самым теплым и сырым днем недели в Москве. Температура поднимется до 9 градусов.