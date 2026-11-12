ТАСС: суд отправил в апелляцию жалобы на приговор по делу о теракте в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Приговор фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" перешел на стадию апелляционного обжалования. Второй Западный окружной военный суд направил материалы уголовного дела и жалобы сторон в Апелляционный военный суд, сообщил ТАСС один из участников процесса.

В апелляционную инстанцию передали более 500 томов дела. Вместе с ними направлены жалобы адвокатов осужденных, а также представителей потерпевших. Теперь материалы предстоит зарегистрировать, после чего суд назначит дату рассмотрения.

Как уточнил собеседник агентства, заседания апелляционной инстанции, как и процесс в суде первой инстанции, будут проходить в закрытом режиме. Представители средств массовой информации и слушатели не смогут присутствовать на рассмотрении жалоб.

Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения погибли 150 человек.

В марте 2026 года суд вынес приговоры 19 фигурантам дела. Пятнадцать из них, включая четырех непосредственных исполнителей теракта, получили пожизненное заключение. Еще четверых приговорили к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.