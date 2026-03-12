Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" недовольны приговором четырем пособникам

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Потерпевшие оказались недовольны приговором четырем пособникам террористов по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил представитель потерпевших Даниэль Готье после оглашения приговора.

Речь идет о фигурантах, которые переводили денежные средства террористам, а также предоставили им автомобиль и квартиру.

"Четверым пособникам террористов в ходе судебных прений мы требовали по 25 лет колонии, а им назначили на порядок ниже наказание", – пояснил Готье.

По его словам, пособникам требуется увеличить сроки, "с минимальными количеством свиданий, посылок, и условия тюремные должны быть самые строгие".

Суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы Исроила Исломова, Диловара Исломова, Амичона Исломова и Алишера Касимова (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В частности, Касимов получил 22,5 года, а Исломовым назначили 19 лет 11 месяцев.

Непосредственные исполнители теракта также заслушали приговор с опущенными головами – 15 из 19 фигурантов получили пожизненное лишение свободы, в том числе 4 исполнителя. Они и их пособники были признаны виновными в полном объеме.

Также суд удовлетворил все 27 гражданских исков. В доход государства были обращены квартира Касимова и машина, предоставленная исполнителям теракта, и по 265 тысяч рублей с большинства фигурантов.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года и привел к гибели 150 человек. Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство.

Следственный комитет России установил все этапы подготовки теракта. Преступление организовали украинские спецслужбы, которые рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

Прения сторон по делу в закрытом режиме начались 16 февраля. Гособвинение требовало пожизненное заключение для 4 непосредственных исполнителей теракта. Для остальных 15 фигурантов просили сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы.