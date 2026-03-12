Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 13:56

Политика

Песков назвал безрассудными новые атаки Киева на компрессорную станцию "Русская"

Фото: kremlin.ru

Новые атаки Киева на компрессорную станцию "Русская" – это абсолютно безрассудные действия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это береговая компрессорная станция, которая обеспечивает перекачку газа по южному потоку. Это еще одно нападение на объект международной нитки, международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность и Турции, и целого ряда других стран", – высказался он.

КС "Русская" была атакована средствами воздушного нападения 11 марта. 10-го числа удары нанесли по КС "Береговая" и "Казачья".

В ночь на 12 марта вновь ударили по станциям "Русская" и "Береговая". Все нападения были успешно отражены.

Российское Минобороны возложило ответственность за удары на Украину. Там указали, что диверсии должны были остановить поставки газа европейским потребителям.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика