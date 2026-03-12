Песков назвал безрассудными новые атаки Киева на компрессорную станцию "Русская"

Фото: kremlin.ru

Новые атаки Киева на компрессорную станцию "Русская" – это абсолютно безрассудные действия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это береговая компрессорная станция, которая обеспечивает перекачку газа по южному потоку. Это еще одно нападение на объект международной нитки, международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность и Турции, и целого ряда других стран", – высказался он.

КС "Русская" была атакована средствами воздушного нападения 11 марта. 10-го числа удары нанесли по КС "Береговая" и "Казачья".

В ночь на 12 марта вновь ударили по станциям "Русская" и "Береговая". Все нападения были успешно отражены.

Российское Минобороны возложило ответственность за удары на Украину. Там указали, что диверсии должны были остановить поставки газа европейским потребителям.