Новости

Новости

13 марта, 04:30

Украинская нефть третий день попадает в реку Днестр

Фото: ТАСС/AP

Нефтепродукты со стороны Украины уже третий день продолжают попадать в реку Днестр, в связи с чем жителям северных районов Молдавии запретили использовать речную воду для бытовых нужд. Об этом сообщается в телеграм-канале молдавского правительства.

Нефтяные пятна обнаружили на Днестре во вторник, 10 марта. Пятна были найдены на реке в районе молдавского села Наславча. Данный участок расположен ниже по течению от Днестровской ГЭС на Украине.

Власти Молдавии признали, что меры по улавливанию и удалению нефти из реки в ближайший период не смогут справиться со всем объемом загрязнения, который продолжает поступать.

В селе Наславча полностью запретили использовать воду из Днестра. Жителей районов Сорока, Флорешты, Сынжерей и Бельцы призвали не использовать речную воду для того, чтобы поить животных или поливать растения. Также им запретили пить воду прямо из реки и рыбачить.

В других близлежащих районах ограничения пока не вводятся, однако власти призывают жителей на всякий случай сделать запасы воды.

В сентябре 2024 года экология Украины потеряла около 10 миллионов долларов после загрязнения реки Десна. Тогда загрязнение дошло до 336 километра от впадения реки Десна и попало в Киевскую область. При этом основная концентрация оставалась в Черниговской области.

