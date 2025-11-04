Более 100 туш мертвых тюленей найдены в казахстанском секторе Каспия

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/ma.gystau.oblysy.ekologia.departamenti

Специалисты департамента экологии и сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области нашли в казахстанском секторе Каспийского моря туши 112 тюленей. Об этом сообщает пресс-служба департамента в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Эксперты обнаружили мертвых животных во время обследования береговой линии Тупкараганского района на участке от населенного пункта Асан до мыса Баутино. В связи с произошедшим экологи взяли образцы морской воды для выяснения причин гибели тюленей.

Ранее исследователи выявили высокую смертность моржей, приплывших из США на мыс Сердце-Камень на побережье Чукотского моря. Выяснилось, что животные сильно утомились после длительного перехода по открытой воде.

По подсчетам экспертов, на мысе находились чуть более 10 тысяч особей. В другие годы на этом месте можно было увидеть до 100 тысяч моржей.

