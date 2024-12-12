На Чукотке зафиксировали высокую смертность приплывших из США моржей

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Исследования выявили высокую смертность моржей, приплывших из США на мыс Сердце-Камень на побережье Чукотского моря. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского филиала ВНИРО.

В октябре на лежбище на мысе Сердце-Камень обосновались моржи из американской популяции, которые обитают на мысе Пойнт-Лей. Однако после длительного перехода по открытой воде они сильно утомились, что привело к высокому проценту смертности этих животных на побережье.

При этом, отмечают исследователи, в период осенней миграции группа моржей из России постоянно находилась на границе морской поверхности и льда, не приближаясь к мысу Сердце-Камень.

По подсчетам экспертов, на мысе в этот период находились чуть более 10 тысяч особей. В другие годы на этом месте можно было увидеть до 100 тысяч моржей.

В конце осени погода была благоприятной, что позволило моржам использовать льдины для отдыха и охоты. Они провели на берегу всего три дня, а остальное время находились на льдинах и в воде.

Специалисты провели исследование, чтобы определить, как киты и моржи распределяются в пространстве. Также они оценили, сколько особей разных возрастов и полов есть среди серых и гренландских китов в Чукотском море.

Были изучены два серых кита, 28 моржей, один лахтак и шесть кольчатых нерп, которые были добыты местными охотниками. Все данные, полученные в ходе исследования, будут использованы для оценки количества морских млекопитающих в Чукотском море.

Ранее горбатый кит проплыл свыше 13 тысяч километров, установив таким образом рекорд для своего вида. Впервые ученые обнаружили кита в восточной части Тихого океана рядом с Колумбией в 2013 году, а в 2022-м его заметили на юго-западе Индийского океана возле Занзибаре. Маршрут млекопитающего установили по фотоматериалам.

Эксперты предположили, что кит поплыл от Колумбии на восток, следуя за течениями и посещая популяции своих собратьев в Атлантическом океане. Он пересек почти треть земного шара.