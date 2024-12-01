Новости регионов: вахтовики спасли нерпу от белых медведей на Ямале

На Ямале вахтовики спасли нерпу от белых медведей. Она застряла в трубе, однако людям удалось добраться до нее быстрее хищников. Они повезли нерпу в безопасное место. Весь путь машину спасителей сопровождали минимум три белых медведя.

В Ногинске полиция разыскивает участников массовой драки. По словам очевидцев, которые и вызвали наряд, в центре города были слышны выстрелы. Также прохожие видели компанию молодых людей, которые с криками пробежали по площади. Сообщают о пострадавших. Однако по информации полиции, в больницы обращений не было.

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