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01 декабря, 11:15

Общество

Новости регионов: вахтовики спасли нерпу от белых медведей на Ямале

Новости регионов: вахтовики спасли нерпу от белых медведей на Ямале

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На Ямале вахтовики спасли нерпу от белых медведей. Она застряла в трубе, однако людям удалось добраться до нее быстрее хищников. Они повезли нерпу в безопасное место. Весь путь машину спасителей сопровождали минимум три белых медведя.

В Ногинске полиция разыскивает участников массовой драки. По словам очевидцев, которые и вызвали наряд, в центре города были слышны выстрелы. Также прохожие видели компанию молодых людей, которые с криками пробежали по площади. Сообщают о пострадавших. Однако по информации полиции, в больницы обращений не было.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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