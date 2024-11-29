Эксперт Алешина предупредила об опасности новогодних украшений для домашних животных

Фото: 123RF/dbrus

Мишура, дождик, стеклянные и мелкие елочные игрушки крайне опасны для здоровья домашних животных. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

По ее словам, мишура и дождик особенно угрожают здоровью кошек, поскольку те любят играть с такими украшениями.

"В процессе игры кошки могут отрывать от них куски и заглатывать. В результате в желудок и кишечник попадает инородное тело, которое можно извлечь только с помощью хирургического вмешательства", – пояснила эксперт.

Кроме того, животные могут случайно проглотить маленькие игрушки, поэтому ими елку лучше не украшать.



Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Если в желудочно-кишечный тракт питомца попал инородный предмет, его поведение совершенно меняется, и хозяева могут это заметить. Животное отказывается от еды, брюшная стенка становится напряженной, появляется рвота, может быть даже неукротимая. В ряде случаев отсутствует стул.

При появлении хотя бы одного из этих клинических признаков нужно срочно обратиться к ветеринару.



Кроме того, опасность для домашних питомцев представляют стеклянные игрушки. Поэтому их лучше заменить на пластиковые либо вешать таким образом, чтобы животные не могли до них добраться.



Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Если питомец хромает или проявляет беспокойство при ходьбе, нужно осмотреть конечности, не попал ли туда осколок стекла. Если есть возможность, вытащить его самостоятельно и/или обратиться к ветеринару.

Ранее владельцам домашних питомцев посоветовали перед новогодними праздниками подготовить в квартире безопасное место для животных, чтобы они смогли переждать запуск салютов. Дело в том, что собаки и кошки плохо переносят внезапные громкие звуки, поскольку не понимают их происхождение. В саму новогоднюю ночь лучше закрыть все окна, в том числе занавесками, чтобы не было отблесков. Можно включить телевизор погромче, чтобы снизить шум с улицы.

